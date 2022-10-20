Російські окупанти можуть завдати удару по Каховській ГЕС, яка знаходиться під Новою Каховкою, а потім звинуватити у цьому українську сторону, і використати повінь для прикриття свого відступу з Херсонської області.



Таку версію висунули в американському Інституті вивчення війни (ISW).



При цьому в США попереджають, що посібники окупантів попередили про нібито можливий удар захисників України по греблі Каховської ГЕС, щоб з'явилися інформаційні умови для пошкодження греблі російською стороною та покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.



«Суровікін заявив 18 жовтня, що отримав інформацію про намір Києва завдати удару по греблі Каховської ГЕС, що, за його словами, викличе руйнівну повінь у Херсонській області. Сальдо підтримав цю заяву та попередив, що українські сили мають намір завдати удару по греблях вгору за течією від міста Херсон. Цими попередженнями про ймовірний удар російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб російські сили пошкодили греблю і поклали на Україну відповідальність за подальшу шкоду й загибель людей, при цьому використовуючи повені для подальшого прикриття свого відступу на південь Херсонської області», — йдеться у звіті.



Як відомо, Каховська ГЕС знаходиться під захопленою росіянами Новою Каховкою Херсонської області — відстань до міста становить 5 км. Ця ГЕС є нижнім і останнім щаблем (шоста за рахунком) у каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Ця гідротехнічна споруда забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб посушливі райони південних областей України були з електрикою та водою.



Нагадаємо, українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня вже звільнено понад 1170 квадратних кілометрів. А Нова Каховка — ключ до визволення Херсона від загарбників. Взявши місто, ЗСУ зможуть перейти дамбу та почати оточувати Херсон.

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