Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні повідомив, що напередодні був день «активної дипломатії», коли партнерів інформували про чергові прояви російського терору: ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України, про застосування ворогом іранських безпілотників.

«Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було», — сказав він.

Президент, розповідаючи про ситуацію на фронті, відзначив, що лише за час від 1 жовтня на одній лише Херсонщині «від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів».

«Є успіхи й на східному напрямку. Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області — у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму», — підкреслив Зеленський.

Він також розповів про черговий пакет санкцій ЄС проти росії, в якому, зокрема, передбачається обмеження морського транспортування російської нафти та створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста.

«Це добре. Але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу. Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено», — підкреслив Зеленський.

Він також розповів про зустріч у Києві з керівницею Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер та обговорення наявних й перспективні програми співпраці, реалізацію плану швидкої відбудови України.

«Головний наголос у цих програмах — це безпека. І ми невдовзі представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури. Подякував пані Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання. Провів зустріч із керівником МАГАТЕ Гроссі, який прибув до Києва. Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України й не тільки в контексті радіаційної безпеки», — розповів Зеленський та додав, що будь-які рішення «поточного керівника росії» щодо Запорізької станції і будь-які намагання країни-агресора перевести станцію у свою власність є нікчемними: «Це ж атомна станція. Це ж вам не якийсь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гроссі, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це — українська власність. Була, є й буде. Зараз на станції близько 500 окупантів. А це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє».

Володимир Зеленський визнав, що в Україні будуть проблеми, якщо Запорізька АЕС не працюватиме. Він, зокрема, згадав про відсутність профіциту електрики, яку можна було би експортувати до Євросоюзу.

«Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім у Європі треба разом боротися за свої інтереси — у повній єдності», — додав президент.

Нагадаємо, що днями окупанти викрадали генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, але невдовзі звільнили.

Фото Офісу президента України

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