«Два важкі дні»: українцям пояснили, чому найближчі 48 годин не потрібно включати обігрівачі

Попри погіршення погодних умов та похолодання українців просять не включати електрообігрівачі протягом наступних двох діб.



З таким зверненням до мешканців країни звернувся народний депутат з фракції «Слуга народу» Андрій Герус в етері телемарафону.



«Сьогодні різко впала температура й завтра може бути перший мороз цього сезону, цієї ночі. Принаймні, у Києві температура може опуститися нижче 0. Тут важливо ці два дні пережити без включення приладів, які дають електроопалення. Краще тепліше одягтися й намагатися не використовувати електроприлади у квартирах та будинках», — заявив Герус.



Очікується, що за два дні настане потепління.



За словами Геруса, через зазначені 48 годин настане потепління, через що ситуація може стати легшою.



Також нардеп зазначив, що віялові відключення можливі й надалі, якщо українці не мінімізують споживання електроенергії.



«Якщо говорити про те, чи варто готуватися до віялових відключень, я вважаю, що так. Треба бути готовим до того, що по 3−4 години на добу може не бути електроенергії. Однак, знову ж таки, якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку та вечора, а також максимально намагається перенести споживання на ніч, то можна буде мінімізувати необхідність відключень електроенергії», — зазначив Герус.



Нагадаємо, у Києві та області опублікували графік відключення споживачів від електропостачання. Столичні вулиці поділили на три групи. У ДТЕК заявили, що відключення триватимуть для кожного клієнта не більше ніж 4 години на добу.

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