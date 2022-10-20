39.99 / 40.82 38.35 / 39.58
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Хвалила путіна і казала, що Київ — власність Москви: у столиці засудили співробітницю гімназії

14:03 20 жовтня 2022
жінка

У Києві правоохоронці затримали чергову колаборантку. Співробітниця столичної гімназії у соцмережах активно підтримує путіна та російську агресію проти України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, з початку повномасштабної збройної агресії росії проти України киянка, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соцмережах, неодноразово поширювала повідомлення про підтримку дій росії.

Вона також стверджувала, що Київ є власністю москви та висловлювала надію на перемогу росії.

Киянці повідомили про підозру у поширенні матеріалів з публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також виправдання збройної агресії росії проти України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, 19 жовтня СБУ затримала блогера, який опублікував відео удару рф по Бурштинській ТЕС. Блогер не є коригувальником й не має наміру сприяти ворогові, але опубліковане ним відео відразу ж підхопив телеграм-канал з мільйонною аудиторією. А за 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

750

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

жінка

Хвалила путіна і казала, що Київ — власність Москви: у столиці засудили співробітницю гімназії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту