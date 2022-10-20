У Києві правоохоронці затримали чергову колаборантку. Співробітниця столичної гімназії у соцмережах активно підтримує путіна та російську агресію проти України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, з початку повномасштабної збройної агресії росії проти України киянка, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соцмережах, неодноразово поширювала повідомлення про підтримку дій росії.



Вона також стверджувала, що Київ є власністю москви та висловлювала надію на перемогу росії.



Киянці повідомили про підозру у поширенні матеріалів з публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також виправдання збройної агресії росії проти України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.



Нагадаємо, 19 жовтня СБУ затримала блогера, який опублікував відео удару рф по Бурштинській ТЕС. Блогер не є коригувальником й не має наміру сприяти ворогові, але опубліковане ним відео відразу ж підхопив телеграм-канал з мільйонною аудиторією. А за 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

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