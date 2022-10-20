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Україна

Тільки три області: названі регіони, в яких 20 жовтня обмежено споживання електроенергії

18:40 20 жовтня 2022
Віялові відключення

У четвер, 20 жовтня, розпочалися віялові відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській областях.

Про це заявляють у НЕК «Укренерго».

«Диспетчерський центр „Укренерго“ змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській областях», — йдеться у повідомленні.

Причиною цього стало різке збільшення рівня споживання електроенергії.

«Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю — визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)», — додали в Укренерго.

Як відомо, у Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії.

НЕК «Укренерго» з 19 жовтня запровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. Відключення планується по 4 години кілька разів упродовж дня.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону заявив, що графіки віялових відключень електроенергії в Україні будуть застосовані у разі, якщо добровільне скорочення споживання електроенергії не досягне 20%.

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