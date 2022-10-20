На радість «сатаністу» путіну: в Україні знищено 66 650 окупантів

За добу бійці ЗСУ знищили 370 путінських вояків, і тепер загальна кількість окупантів, які загинули в нашій країні, становить 66 650 осіб. Всі ці нелюди, які заявили в Україну вбивати та ґвалтувати мирних жителів, тепер повернуться до росії у чорних мішках для сміття.



За даними Генштабу ЗСУ, окрім особового складу, ворог втратив в Україні:

- танків — 2567 (+13 за добу);

- бойових броньованих машин — 5255 (+20);

- артилерійських систем — 1646 (+9);

- РСЗВ — 372;

- засобів ППО — 189;

- літаків — 269;

- вертольотів — 243 (+1);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1311 (+25);

- крилатих ракет — 329 (+6);

- кораблів/катерів — 16;

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4005 (+6);

- спеціальної техніки — 147 (+1).

У коментарях українці дякують воїнам за чудово виконану роботу, а також зазначають, що число 666 (особливе число, яке згадується у Біблії, під яким приховано ім'я звіра Апокаліпсиса — персонажа останньої книги Нового Завіту, значення імені ставленика Сатани) явно порадує путіна, який, за твердження езотериків, є прихильником окультизму та інших брехливих вірувань. Але у разі кількості загиблих путіністів воно не може не тішити й українців.

Нагадаємо, за даними Генштабу, через великі втрати особового складу, російське військове командування направляє в Україну нових мобілізованих росіян та колишніх в'язнів, які погодилися їхати вбивати.

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