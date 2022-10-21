«Потрібно діяти потужно та швидко»: Зеленський попередив світ про «масштабну катастрофу» у разі теракту на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зосередив увагу на енергетичній безпечі країни, а також попередив про наміри росіян здійснити теракт на Каховській ГЕС.

«Російські війська продовжують завдавати ударів ракетами й дронами по наших електростанціях. росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона ще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста. А всі наші видатки на захист наших енергообʼєктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів», — зазначив він та додав, що поінформував учасників засідання Європейської ради про те, що окупанти замінували агрегати Каховської гідроелектростанції та дамбу.

«Зараз всі у світі мають діяти потужно й швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму», — підкреслив він.

Річ у тому, що Північнокримський канал, яким вода йде до окупованого півострову, у разі руйнації дамби просто зникне.

«Якщо росія готує такий теракт, якщо вона серйозно розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим. Ми маємо зараз усі разом — усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації — дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження», — заявив президент.

За його словами, наслідки для країни-агресора мають бути відповідними, а світ має реагувати превентивно.

«Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що окупаційна «влада» Херсона оголосила евакуацію, лякаючи місцевих мешканців «обстрілами ЗСУ».

Фото Офісу президента України

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