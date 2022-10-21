Бійці «Росгвардії» влаштували стрілянину та захват заручників у школі Геленджика на Кубані

Не встигла росія «видихнути» розстріл дітей у школі Іжевська, як у школі N1 міста Геленджик, що на Кубані до кількох класів увірвалися озброєні чоловіки в масках і, випустивши кілька автоматних черг у стелю, оголосили, що учні та їхні вчителі — заручники. На щастя, ніхто з дітей не постраждав, а за кілька хвилин терористів ліквідували інші озброєні чоловіки в масках. Лише по тому дітям, дехто з яких устиг «вробитися», пояснили, що то були… тренування «Росгвардії».

Про цей випадок на телеграм-каналі мера міста повідомила Зінаїда Яковіді, мама одного зі школярів, розповідь якої почали доповнювати й інші батьки, чиї діти повернулися зі школи у стані стресу. В управлінні освіти Геленджика їх поспішили заспокоїти — мовляв, керівництво було попереджене про навчання. Та, як виявилося, попереджали директора про навчання з евакуації, про стрілянину та захват заручників ніхто в школі не знав. Тим більше, ніхто не попередив дітей.

«В управлінні освіти сьогодні відповіли: „все повинно було бути спонтанно, щоб вони навчилися вести себе в таких ситуаціях, чи ви хочете, щоб вашу дитину застрелили?“ Це нормальна відповідь? А якби хтось вистрибнув з другого поверху чи приступ епілепсії був? А завтра прийдуть реальні терористи, а діти будуть думати, що це навчання!», — написала Яковіді.

А дехто згадав, що недалеко від Кубані страждають українські діти: «Чудовий хід, щоб діти відчули себе як їхні ровесники в Україні. Там також нікого не попередили. Такий був план, певно», — відреагувала Ірина Шварц. Хоча дехто з батьків поставився з розумінням: «Двоє моїх дітей потрапили під сьогоднішні навчання і прийшли додому спокійними. У житті бувають різні ситуації». Певно — це з тих батьків, що привчені вирощувати гарматне мʼясо на потреби керівництва.

Сюжет про навчання зʼявався на сайті місцевого телеканалу GLN News, але його звідти незабаром видалили.

Як повідомляли «ФАКТИ», на росії останнім часом все чатіше трапляються НП. То викрадені й насильно мобілізовані таджики влаштують бійню у своїй військовій частині, то винищувач-бомбардувальник з повним боєкомплектом, що вилетів бомбардувати Україну, впаде у дворі російської багатоповерхівки. Карма?

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