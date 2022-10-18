«Звідки в Єйську літак повітряно-космічних сил, якщо тут розташовується центр морської авіації?»: експерт про авіатрощу в рф

Розлюднена російська біомаса вбила віру в Бога, але це не скасовує вищих законів. Саме так вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, аналізуючи ситуацію в російському Єйську, коли винищувач-бомбардувальник Су-34 впав поруч із багатоповерховим житловим будинком і загорівся.

«Терорист із ПКС імені Суровікіна летів бомбити Україну, але якась невідома сила розтрощила супостата і він „відбомбився“ в рідних пенатах. Поки вся воєнкорівська кодла мовчить у ганчірочку з цього приводу, у федеральних ЗМІ історія описується детально. Показушно ввели режим НС, волонтери з усієї росії їдуть допомагати постраждалим. Намагаються об'єднати „глибинний народ“ навколо інциденту, видавивши якусь емпатію із сірої маси. Однак причини інциденту із загибеллю 13 осіб і великою кількістю постраждалих поки незрозумілі. Нібито у „сушки“ вийшов з ладу один із двигунів і в результаті літак впав на житловий будинок. Але після цього багато запитань до підлеглих „генерала Армагеддона“. Чому пілоти не відвели палаючий борт від житлової забудови, адже це найголовніше правило в подібних випадках? З якої причини літак летів низько над землею і чому взагалі летів над житловою міською забудовою? Чи будуть повтори трагедії?».

Експерт також цікавиться — звідки в Єйську літак повітряно-космічних сил, якщо тут розташовується 859-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ?

«У них на озброєнні Су-34 не стоять. Питання, як завжди, в нікуди. Чергові кармічні відповіді Кремлю, кількість яких буде наростати».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що під Москвою згоріла казарма для строковиків, а в тому ж Єйську вибухнула та запалала нафтобаза.

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