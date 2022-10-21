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Україна

На замінованій греблі Каховської ГЕС росіяни залишили два КАМАЗи, забиті вибухівкою, — розвідка

14:55 21 жовтня 2022
Каховська ГЕС

Каховську ГЕС, де окупанти планують влаштувати теракт, росіяни замінували ще у квітні, а зараз проводять там мінування шлюзів та опор

Як повідомляють в ГУР Міноборони, під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції.

«Підрив дамби було сплановано завчасно — основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЄС. На дамбі встановлено два військові тентовані „Камази“ без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою», — зазначають в розвідці.

У разі здійснення цього теракту масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону. Під ударом стихії, зокрема, опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі й Херсон.

А секретар РНБО Олексій Данилов під час національного телемарафону заявив, що наслідки такої катастрофи будут «вселенськими». І для тимчасово окупованого Криму також, адже відновити його водопостачання можна буде лише за 5−7 років.

За його словами, це питання розглядатиметься під час найближчого засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Олексій Данилов заявив, що Україна «готова до будь-якого розвитку подій».

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що окупанти хочуть покласти відповідальність за вибухи на Каховської ГЕС та наслідки цього на українську владу.

Фото зі сторінки ГУР Міноборони

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