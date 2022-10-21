Відключення світла у Києві: як перевірити, чи буде на вашій вулиці електрика

В Україні, значну частину енергетичної інфраструктури якої пошкоджено російськими обстрілами, диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання», — йдеться у повідомленні.

В компанії YASNO опублікували адреси стабілізаційних відключень, які будуть відбуватися в Києві. Щоб дізнатися, коли вдома може бути відсутнє електропостачання треба вказати назву вулиці та номер будинку та дізнатись час можливої відсутності світла в разі запроваджень стабілізаційних відключень. Якщо за вказаною адресою час не визначається — з високою вірогідністю відключення у такому будинку не буде відбуватися.

Як писали «ФАКТИ», раніше було опубліковано графік відключення споживачів від енергопостачання у Києві.

Фото: https://ua.depositphotos.com

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram