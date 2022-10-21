«Не хочу провокувати хворих людей»: актор з України відрікся від батьків через криваві рублі

В той час як більшість українських артистів, що попри війну продовжують заробляти в рф (зокрема Ані Лорак, Наташа Корольова, Ганна Сєдокова) воліють мовчати про путінську агресію, актор Юрій Батурін, який родом із Кіровоградської області, але зараз живе та працює у росії, заявив рашистським ЗМІ, що після повномасштабного вторгнення не спілкується з батьками та іншими родичами. Мовляв, через підтримку путіна він став для своєї сім'ї ворогом.

«Я для них ворог. Не спілкуюся з ними з 24 лютого. Насилу розумію, чому мене там вважають зрадником. Україну люблю, ціную, ніколи не скажу про неї поганого слова. Цю країну будували мої діди. Зараз мої батьки просто доживають у цій нинішній Україні, не живуть. Їм уже висловлювали оточуючі, мовляв, як же так, що ж із Юрою… Там у якийсь момент перестали прислухатися до інших думок. У росії всім кажу, мовляв, я росіянин українського походження», — розговорився 50-річний артист у передачі Бориса Корчевникова на «России 1».

Актор додав, що в нього нічого не змінилось стосовно рідних:

«Як вони до мене ставляться — не знаю. Знаю, що коли все закінчиться, все стане на свої місця. Не спілкуюся з ними, бо не хочу провокувати хворих людей, які там перебувають. Живу з думкою, що вони просто в полоні».

Додамо, що свою кар’єру Батурін починав саме в рідній Україні та знімався у фільмах «Обручка», «Ціна кохання», «Ще один шанс». Та схоже, що криваві рублі затьмарили його розум й він відрікся від найрідніших людей заради ботоксного путлєра.

Нагадаємо, Світлана Лобода пояснила, чому мовчала у перші дні після вторгнення росії в Україну, та у свій день народження 18 жовтня перерахувала мільйон гривень на відновлення будинків в Ірпені.

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