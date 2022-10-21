«Не купуйте авто за дорученням»: адвокат пояснив, чим найчастіше закінчується така угода

Адвокат Роман Сімутін, який раніше пояснив, як діяти під час неправомірного затримання, зауважив, що останнім часом у його практиці почастішали випадки, коли люди не повноцінно купують машини, а віддають гроші та отримують довіреність на розпорядження авто.

«Через декілька місяців клієнт поїхав зняти авто з обліку, але експерти виявили підробку номерних агрегатів. Викликали поліцію, відкрили кримінальне провадження, авто арештували й поставили на штрафмайдан. А власник відмовляється повертати кошти та забирати авто назад».

Якщо ж проблема таки сталася, Роман Сімутін радить дотримуватись такого алгоритму дій:

«Зафіксувати факт отримання-передачі коштів сторонами слідчим шляхом. Це значить, що в межах кримінального провадження допитуються сторони та з’ясовуються обставини так званої «угоди» купівлі-продажу. Витребувати копії протоколів допитів та інших матеріалів кримінального провадження. Скласти позов про повернення авансу за придбання автомобіля та подати до місцевого суду. Ви можете сказати, що це шахрайство, а збитки відшкодовуються в межах кримінального провадження, і матимете рацію.

Проте цей варіант можливий лише за умови, якщо власник заперечує факт передачі коштів. І потрібно бути дурнем, щоб подібне заперечувати та отримати підозру. Зняття-постановка на облік коштує всього 1000 грн (вартість доручення), але економить десятки тисяч. Якщо проти власника відкриють виконавче провадження за борги та арештують автомобіль — то ви нічого не отримаєте. То чи варте воно того?".

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