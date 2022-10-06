«Великими буквами напишіть: «Вину не визнаю»: як діяти під час неправомірного затримання

Броварський адвокат Роман Сімутін, який раніше дав корисні поради водіям, на своїй сторінці у ФБ дав відповіді на найпоширеніші запитання щодо підстав для адміністративного затримання, застосування спецзасобів та чи може затримати порушника інший громадянин.

«Підстави затримання — якщо людина вчинила адміністративне правопорушення та лише у випадку, коли: необхідно скласти протокол та не можливо ідентифікувати вашу особу; тривають протиправні дії. Тобто порушник й надалі бешкетує, — пояснює адвокат. — Для першого випадку — застосування будь-яких спецзасобів заборонено. Для другого — в залежності від обставин і небезпеки. Має враховуватися співмірність використання спецзасобу та дій порушника. Приклад: якщо хтось справляє потребу під парканом, а його завалили, забризкали газом, одягли кайданки та провели коридором ганьби — тут ніякою співмірністю і не пахне, навіть якщо хуліганили біля дитячого майданчика. Але якщо цей громадянин напав на поліціянта, тоді його і завалять, і забризкають, і надягнуть кайданки та проведуть коридором ганьби — бо співмірно небезпеці».

За словами адвоката, затримати мають право виключно правоохоронні органи (поліція, СБУ), а також в частині повноважень — прикордонники, нацгвардія тощо.

«Будь-які інші організації (охоронні, добровільні формування, ГО) такими повноваженнями не наділені. При затриманні краще не опирайтеся, бо буде „морда об асфальт“. З незаконним затриманням розберетеся згодом, але з цілими ребрами. Вимагайте адвоката та роз’яснення прав. Якщо ігнорують ваші вимоги — у протоколі затримання та адмінправопорушення обов’язково зазначте про порушення з боку поліції та великими буквами напишіть: „Вину не визнаю“. Якщо є можливість — все фільмуйте. Та запам’ятайте головне: якщо вам запихатимуть до кишені або підкидатимуть в автомобіль невідомі предмети чи пакетики — ніколи їх не беріть».

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