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Кінець ворожої науці: ЗСУ ліквідували 10 іранських інструкторів, які навчали рашистів користуватися дронами-камікадзе

12:09 22 жовтня 2022
частина дрону

Після обстрілу українських воїнів загинули 10 іранців, які допомагали путінським варварам опановувати науку запуску дронів та ударів по мирних містах та об'єктах інфраструктури.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на власні джерела.

Інформація з'явилася в ізраїльських ЗМІ після того, як американські та українські офіційні особи заявили, що іранці вчать росіян використовувати іранські безпілотники у Криму.

Український національний центр опору заявив, що іранські інструктори спостерігають за тим, як російські сили запускають безпілотники-камікадзе з окупованої української території.

Раніше про знищення ворожих інструкторів заявив радник ОП Олексій Арестович.

Також Олексій Арестович ствердно відповів на запитання, чи є підтвердження загибелі іранських інструкторів.

«Звичайно, якщо артилерія потрапляє у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються смерті», — додав Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ наприкінці вересня ліквідували іранських інструкторів та близько 40 російських військових на базі у Херсонській області, де проходило навчання управління смертоносними безпілотниками.

Раніше «ФАКТИ» писали, як уберегтися від іранських дронів-камікадзе.

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