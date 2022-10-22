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Погода

У бікіні вдома не дуже походиш: синоптикиня розповіла, як у неділю зміниться погода

15:30 22 жовтня 2022
дощ

Неділя в Україні буде хмарною та дощовою. Найближчої ночі та завтра вранці дощі пройдуть у західних областях, вранці та вдень перемістяться на північ, центр та південь України. На сході дощ буде завтра ввечері. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

У другій половині дня неділі на заході, півночі, частині центру та на Одещині — без істотних опадів. Температура повітря +10…+14 градусів. Найтепліше буде у західних областях та на півдні — +14…+18 градусів.

У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях повітря прогріється до +8…+12 градусів.

У Києві 23 жовтня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься у межах +11…+12 градусів. У понеділок у столиці потеплішає до +14…+16 градусів.

Найближчим часом в Україні сильний холод не очікується. Тому синоптикиня рекомендує любителям ходити вдома у бікіні, придбати флісовий костюм, у якому можна себе чудово почуватись й за +14…+16 градусів у кімнаті.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше обіцяв з 20 жовтня запустити опалення у житлових будинках столиці.

Проте постійні обстріли росіян по критичній інфраструктурі змушують українців економити електроенергію та шукати альтернативу централізованому опаленню.

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