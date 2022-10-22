39.92 / 40.71 38.29 / 39.44
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві від вогнепального поранення помер ректор Київського університету імені Грінченка: що відомо

16:04 22 жовтня 2022
Віктор Огнев'юк

У Києві поліція розслідує смерть ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка, який пішов з життя напередодні, 21 жовтня, від вогнепального поранення.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Укрінформу озвучила основну версію слідства — самогубство.

За її словами, інформація про поранення ректора надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка настала не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли. Наразі тіло загиблого скероване на судмедекспертизу.

Віктору Огнев’юку було 63 роки, він мав ступінь доктора філософських наук, був професором, академіком Національної академії педагогічних наук України. Пост ректора педагогічного університету займав з жовтня 2007 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Харкові помер Герой України, почесний ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій. Йому було 82 роки.

1610

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Грандіозний обман»: в рф «з&#39;ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

гривні

В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

Віктор Огнев'юк

У Києві від вогнепального поранення помер ректор Київського університету імені Грінченка: що відомо

Архівне фото пари

«З жалем вам повідомляємо»: Енріке Іглесіас засмутив велику кількість дівчат та жінок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту