У Києві від вогнепального поранення помер ректор Київського університету імені Грінченка: що відомо

У Києві поліція розслідує смерть ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка, який пішов з життя напередодні, 21 жовтня, від вогнепального поранення.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Укрінформу озвучила основну версію слідства — самогубство.

За її словами, інформація про поранення ректора надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка настала не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли. Наразі тіло загиблого скероване на судмедекспертизу.

Віктору Огнев’юку було 63 роки, він мав ступінь доктора філософських наук, був професором, академіком Національної академії педагогічних наук України. Пост ректора педагогічного університету займав з жовтня 2007 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Харкові помер Герой України, почесний ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій. Йому було 82 роки.

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