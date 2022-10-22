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Події

Довжина корпусу — понад 7 метрів: поліцейські показали ще одну ракету, яка летіла на Київ (фото)

17:02 22 жовтня 2022
Уламки ракети

Правоохоронці виявили ще одну збиту на Київщині ракету окупантів на полі біля одного із населених пунктів Київської області.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил понад 4 метри. У цьому районі ППО збило сьогодні щонайменше 3 крилаті ракети ворога», — розповів він.

За словами глави поліції регіону, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомлялося раніше, близько 9 ранку суботи, 22 жовтня, мешканців Київської області попередили про ракетну атаку по столичному регіону. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, усі запущені ворогом по Києву п'ять ракет було збито українською ППО. Раніше Андрій Небутов показав фотографію з місця, де було збито ще одну ракету. У ній упізнали ще радянську ракету Х-101/555.

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