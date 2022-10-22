Довжина корпусу — понад 7 метрів: поліцейські показали ще одну ракету, яка летіла на Київ (фото)

Правоохоронці виявили ще одну збиту на Київщині ракету окупантів на полі біля одного із населених пунктів Київської області.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Довжина корпусу понад 7 метрів, розмах крил понад 4 метри. У цьому районі ППО збило сьогодні щонайменше 3 крилаті ракети ворога», — розповів він.

За словами глави поліції регіону, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомлялося раніше, близько 9 ранку суботи, 22 жовтня, мешканців Київської області попередили про ракетну атаку по столичному регіону. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, усі запущені ворогом по Києву п'ять ракет було збито українською ППО. Раніше Андрій Небутов показав фотографію з місця, де було збито ще одну ракету. У ній упізнали ще радянську ракету Х-101/555.

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