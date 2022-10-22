«Олександрія» з двома голами-красенями обіграла «Львів» у Києві: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 22 жовтня, матчем у Києві на НСК «Олімпійський» стартувала ігрова програма 9-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 9-й тур

«Олександрія» — «Львів» — 2:0 (Калитвинцев, 45+2, Цуріков, 66). Юніорські склади — 4:0.

«Олександрія» після перемоги над «Кривбасом» на рідному стадіоні знову змушена була проводити домашній поєдинок у Києві. НСК «Олімпійський» виявився фартовим для хлопців Юрія Гури, причому голи в поєдинку вийшли на диво. У компенсований до першого тайму час Калитвинцев увійшов до штрафного майданчика з правого флангу та з лівої ноги закрутив м'яча в дальній кут, а після перерви класним обвідним ударом перевагу подвоїв Цуріков. Ця перемога дозволила олександрійцям піднятися в турнірній таблиці до чільної трійки.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Олександрія» — 16 (7);

4. «Верес» — 14 (8);

5. «Зоря» — 13 (7)

6. «Металіст» — 13 (7);

7. «Колос» — 11 (7);

8. «Динамо» — 9 (6);

9. «Минай» — 9 (8);

10. «Металіст 1925» — 9 (7);

11. «Рух» — 7 (8);

12. «Ворскла» — 7 (8);

13. «Львів» — 5 (8);

14. «Інгулець» — 4 (7);

15. «Кривбас» — 3 (7);

16. «Чорноморець» — 2 (7).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русін (обидва «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники збірної України на молодіжному Євро-2023.

Фото ФК «Олександрія»

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