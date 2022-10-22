У суботу, 22 жовтня, поєдинком в Олександрії стартує ігрова програма 9-го туру чемпіонату України з футболу.

Підопічні Юрія Гури, які минулого туру в першому матчі в нинішньому сезоні на домашній КСК «Ніці» обіграли «Кривбас», приймуть «Львів».

Цього ж дня мав пройти на Закарпатті матч між «Минаєм» та «Шахтарем», але «гірники» звернулися до УПЛ із проханням про перенесення гри заради кращої підготовки підопічних Ігора Йовічевіча до відповідального поєдинку Ліги чемпіонів проти шотландського «Селтика».

«Шахтар» звернувся до нас із проханням перенести цей поєдинок, щоб він міг підготуватися до вирішального матчу в Лізі чемпіонів. Ми пішли назустріч, бо донеччани дуже багато роблять для українського футболу та заробляють гроші, які, зокрема, витрачають на ЗСУ. Наша гра з «гірниками» пройде у грудні", — цитує наставника «Минаю» Володимира Шарана сайт FanDay.

Продовжиться тур у неділю, 23 жовтня. «Динамо», яке не зіграло проти «Металіста» в минулому турі через ракетні атаки на Київ, уперше в нинішньому сезоні проведе домашній матч, проти полтавської «Ворскли», у столиці країни, на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського.

Букмекери бачать «біло-синіх» фаворитами майбутнього поєдинку. Наприклад, аналітики «Паріматч» ставки на перемогу підопічних Мірчі Луческу приймають із коефіцієнтом 1,55, на нічию — 4,40, на успіх хлопців Віктора Скрипника — 5,50.

Також «Верес», який перервав серію невдач, зіграє на рідному «Авангарді» проти луганської «Зорі», «Дніпро-1», який уперше в сезоні втратив очки в матчі з «Інгульцем», зустрінеться в Ужгороді з «Металістом», а «Рух» на «Арені Львів» прийме інший харківський клуб «Металіст 1925».

Зрештою, ще два матчі 9-го туру пройдуть у понеділок, 24 жовтня. «Кривбас» спробує здобути першу перемогу під керівництвом Юрія Вернидуба в поєдинку проти «Інгульця», а «Колос» на рідному стадіоні прийме головного аутсайдера чемпіонату «Чорноморець».

Чемпіонат України. 9-й тур

22 жовтня (субота)

«Олександрія» — «Львів» 15:00 Setanta Sports +

23 жовтня (неділя)

«Верес» — «Зоря» 13:00 Setanta Sports +

«Динамо» — «Ворскла» 13:00 «2+2»

«Металіст» — «Дніпро-1» 13:00 УНІАН

«Рух» — «Металіст 1925» 15:00 УНІАН

24 жовтня (понеділок)

«Кривбас» — «Інгулець» 13:00 Setanta Sports +

«Колос» — «Чорноморець» 15:00 Setanta Sports +

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Верес» — 14 (8);

4. «Зоря» — 13 (7)

5. «Олександрія» — 13 (6);

6. «Металіст» — 13 (7);

7. «Колос» — 11 (7);

8. «Динамо» — 9 (6);

9. «Минай» — 9 (8);

10. «Металіст 1925» — 9 (7);

11. «Рух» — 7 (8);

12. «Ворскла» — 7 (8);

13. «Львів» — 5 (7);

14. «Інгулець» — 4 (7);

15. «Кривбас» — 3 (7);

16. «Чорноморець» — 2 (7).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин (обидва «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники збірної України на молодіжному Євро-2023.

Фото ФК «Динамо»

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