Пенсії повертаються: в «Укрпошті» назвали населений пункт на Херсонщині, де відновили виплати
Національний поштовий оператор «Укрпошта» відкрив відділення у деокупованій частині Херсонської області.
Зокрема, стаціонарне відділення розпочало роботу у селищі міського типу Велика Олександрівка, повідомили у Facebook «Укрпошти».
Зазначається, що у відділенні можна буде отримати пенсії та разову грошову допомогу від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Крім того, люди можуть придбати найнеобхідніше — продукти та засоби гігієни.
«Оскільки у Великій Олександрівці поки немає світла через пошкодження електромереж, Укрпошта спільно з Міністерством інфраструктури забезпечила смт старлінком та електрогенератором, що дозволить автоматизувати роботу», — сказано в повідомленні.
Також у планах компанії — відкрити до середини листопада у регіоні відділення «Укрпошти» у наступних населених пунктах:
- 74105 — село Мала Олександрівка;
- 74214 — село Золота Балка;
- 74022 — смт Архангельське;
- 74212 — село Любимівка;
- 74232 — село Павлоград.
Нагадаємо, нещодавно уряд ухвалив рішення, відповідно до якого виплату пенсій на деокупованих територіях відновлюватимуть автоматично, без особистого звернення пенсіонерів.108
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