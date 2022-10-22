Пенсії повертаються: в «Укрпошті» назвали населений пункт на Херсонщині, де відновили виплати

Національний поштовий оператор «Укрпошта» відкрив відділення у деокупованій частині Херсонської області.

Зокрема, стаціонарне відділення розпочало роботу у селищі міського типу Велика Олександрівка, повідомили у Facebook «Укрпошти».

Зазначається, що у відділенні можна буде отримати пенсії та разову грошову допомогу від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції. Крім того, люди можуть придбати найнеобхідніше — продукти та засоби гігієни.

«Оскільки у Великій Олександрівці поки немає світла через пошкодження електромереж, Укрпошта спільно з Міністерством інфраструктури забезпечила смт старлінком та електрогенератором, що дозволить автоматизувати роботу», — сказано в повідомленні.

Також у планах компанії — відкрити до середини листопада у регіоні відділення «Укрпошти» у наступних населених пунктах:

74105 — село Мала Олександрівка;

74214 — село Золота Балка;

74022 — смт Архангельське;

74212 — село Любимівка;

74232 — село Павлоград.

Нагадаємо, нещодавно уряд ухвалив рішення, відповідно до якого виплату пенсій на деокупованих територіях відновлюватимуть автоматично, без особистого звернення пенсіонерів.

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