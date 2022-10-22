ЗСУ збили 20 крилатих ракет і 11 дронів ворога, а також ліквідували двісті рашистів

Попри невпинні обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення за поточну добу підрозділи Сил оборони вкотре відбили атаки окупантів на Бахмут, а також ще два населених пункти Донецької області — Озарянівку та Одрадівку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили по території України 16 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136». 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити.

Тим часом окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області, і це супроводжується посиленням мародерства та грабежів майна місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій і в самому окупованому Херсоні. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому там не припиняється освітній процес дітей місцевих жителів. Однак ЗСУ підходять все ближче — за уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів підтверджено знищення у Запорізькій області близько 200 військовослужбовців (ще понад 150 отримали поранення), складу боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер, а військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 320 російських солдатів, а загальна кількість втрат особового складу ворога з початку вторгнення в Україну досягла позначки у 67070.

Фото Генштабу ЗСУ

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