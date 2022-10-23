«Шахеди» не пройшли: ЗСУ за ніч ліквідували 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну

У ніч на 23 жовтня ворог знову атакував позиції ЗСУ і мирні міста на півдні України — і знову з використанням ударних дронів-камікадзе іранського виробництва. Як повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено 11 ворожих дронів, ще три «Shahed-136» збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

Два баражуючих боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, перехопили і знищили зенітники Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Центр» на сході та півночі України.

Відзначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 22 жовтня окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили по території України 16 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136». 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити.

Нагадаємо також, що у Зеленського підтвердили ліквідацію 10 іранських інструкторів у Криму, які навчали російських військових працювати зі своїми БПЛА.

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