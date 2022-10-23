Ярмоленко до дня народження забив за команду Реброва гол-красень «тещиною» ногою (відео)

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, який перебрався влітку до «Аль-Айна» з Еміратів, відзначився класним голом за команду Сергія Реброва у гостьовому поєдинку 7-го туру чемпіонату ОАЕ проти «Аль-Насра».

Вже на 5-й хвилині зустрічі після флангового прострілу Рахімі футболіст-шульга, якому 23 жовтня виповнюється 33 роки, дотягнувся до м'яча та «тещиною», правою, ногою потужно пробив — 0:1. Для Ярмоленка, який влаштував у збірній України «дідівщину», це вже шостий поспіль результативний поєдинок у футболці чинного чемпіона країни (три голи та чотири асисти).

На початку другого тайму «Аль-Наср» відігрався, але наприкінці поєдинку (на 76-й та 90+3-й хвилинах) Коджо Лаба оформив «дубль» і приніс своїй команді перемогу — 3:1. Особливо гарним був перший м'яч тоголезця, забитий ефектним ударом п'ятою.

Успіх дозволив команді Сергія Реброва з 13 очками піднятися в турнірній таблиці чемпіонату Еміратів на друге місце (один пункт відставання від «Аль-Васла», у якого ще є гра в запасі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко забив дебютний м'яч за «Аль-Айн».

Фото ФК «Аль-Айн»

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