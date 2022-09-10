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Спорт

Опинився в потрібному місці: Ярмоленко забив дебютний гол в Еміратах (відео)

20:18 10 вересня 2022
Андрій Ярмоленко

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який підписав у липні контракт із чемпіоном ОАЕ «Аль-Айном», забив дебютний гол у рамках чемпіонату країни.

Наш співвітчизник, який отримав виклик до національної збірної на вирішальні матчі Ліги націй, вийшов на поле у стартовому складі на поєдинок 2-го туру проти «Аль-Дафри», і на 35-й хвилині зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди. Після заблокованого удару партнера м'яч зрикошетив до Ярмоленка, який із лінії воротарського майданчика пробив повз голкіпера.

Зазначимо, що у другому таймі українець ще допоміг відзначитись Рахімі, віддавши гольовий пас, і зрештою «Аль-Айн» здобув розгромну перемогу — 7:0.

Додамо, що після двох турів у підопічних Сергія Реброва чотири очки в активі (1 перемога, 1 нічия) і випереджають їх лише «Аль-Шарджа» та «Аль-Джазіра», що йдуть без втрат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Коноплянка забив шикарний гол зі штрафного в чемпіонаті Польщі.

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