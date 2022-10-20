Війна — день 239: ЗСУ б’ють ворога на фронті, а українці в тилу змушені заощаджувати електроенергію (онлайн)
239-й день народ України героїчно чинить опір значним силам російських загарбників, які підло вдерлися до нашої країни 24 лютого.
Через недотримання путінськими варварами правил ведення війни та постійних атак на важливі об'єкти мирної інфраструктури, українці змушені заощаджувати споживання електроенергії — при цьому світло вимикають на території всієї країни.
У цьому матеріалі «ФАКТИ» розповідають про головні події України та світу 20 жовтня, а детальніше прочитати про них можна на нашому сайті та в Telegram-каналі за цим посиланням https://t.me/fakty2018.
10:13 У Києві опубліковано план відключень міста від електропостачання.
10:03 «Нервова ніч» на батьківщині Зеленського та у Запоріжжі: окупанти обстріляли дві області, одна з ракет впала біля школи.
09:30 В Україні з 24 лютого знищено 66650 окупантів та велику кількість військової техніки ворога.
08:41 За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили шість крилатих ракет росіян, один вертоліт Ка-52 та шістнадцять БпЛА.
08:18 Президент Володимир Зеленський назвав головне завдання всіх українців у війні — зберегти своє життя та вистояти у протиборстві з «неадекватами» з росії.
Про події попередньої доби у матеріалі «ФАКТІВ»: «Удар російського ворога по Україні: що відбувається в Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах країни».
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