Падіння рашистського літака на житловий будинок у Єйську: у мережі з'явилося нове відео інциденту

У мережі з'явилося нове відео падіння літака ВКС росії на житловий будинок в Єйську (Краснодарський край), яке призвело до масштабної пожежі та вигоряння 15 квартир. Вогнем виявилося охоплено близько двох тисяч квадратних метрів.

На даний момент відомо про загибель щонайменше 13 мешканців будинку, у т.ч. трьох дітей.

Нове опубліковане відео було знято камерою відеореєстратора автомобіля, що проїжджав повз.

«Тікай швидше! Саша бігом! Люди, люди, не збий нікого!» — чути голос за кадром, очевидно звернений до водія авто.

Нагадаємо, падіння літака стало 10-ою небойовою втратою в російській військовій авіації за час початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. У Міноборони рфії стверджують, що політ був тренувальним, винищувач-бомбардувальник не ніс боєприпасів, а причиною аварії нібито стало загоряння двигуна під час зльоту. Український льотчик-випробувач, полковник запасу української армії Роман Світан назвав дії російських льотчиків непрофесійними і висловив упевненість у тому, що літак таки ніс на борту ракети, і якесь бомбове навантаження.

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