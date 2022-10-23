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Українців позбавлятимуть субсидій та допомоги з безробіття за зарплати «в конвертах»

12:54 23 жовтня 2022
Українців позбавлятимуть субсидій та допомоги з безробіття за зарплати «в конвертах»

В Україні хочуть тимчасово позбавити виплат із безробіття та субсидій на оплату комунальних послуг тих українців, хто працює неофіційно, отримуючи зарплату «в конверті», тобто не сплачуючи податків. Така норма міститься у новому проекті Закону «Про працю» (його обговорення наразі триває на сайті Міністерства економіки України).

Позбавлення прав на виплати та субсидії буде відбуватися через суд — якщо Феміда встановить факт виконання особою роботи без укладання трудового договору з обов'язковою сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів.

Термін позбавлення права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття планується встановити до 2 років (починаючи з дня, коли рішення суду набрало законної сили).

На той же термін може бути позбавлено субсидії осіб, які працюють неофіційно, а тому не сплачують податки. Знову ж таки, якщо відповідний факт буде встановлено судом.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів розширили коло осіб, які мають право на житлової субсидії, включивши до кола потенційних субсидіантів осіб, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилась в період дії воєнного стану.

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