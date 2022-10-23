Якщо пропало світло, а ви у ліфті: Ольга Сумська поділилася «вигадкою» своїх сусідів
Віялові відключення електроенергії, які стали наслідком влучання рашистських ракет по об'єктах інфраструктури в Україні, торкнулися багатьох регіонів України, включаючи й Київ. Тому мешканці багатоповерхівок діляться у мережі ноу-хау виживання в екстремальних умовах.
Сусіди відомої української актриси Ольги Сумської зібрали своєрідну «тривожну валізку» для тих, кого відключення світла заскочило у ліфті.
Як повідомила Сумська в Instagram, вона включає:
- ліхтарик;
- заспокійливе (корвалмент);
- памперси для дорослих;
- печиво;
- вологі і сухі серветки;
- мішки для сміття.
«Будь-ласка, не використовуйте вміст коробки без потреби та наповнюйте після використання», — закликають мешканців.
Фоловери актриси масово підтримали гуманне починання її сусідів, а один з них вирішив, що наслідує приклад і в своєму будинку.
А «ФАКТИ» раніше порадили, який запас треба зробити вдома на випадок раптового відключення електроенергії.323
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