Після пожежі на пороховому заводі у Пермі 22 жовтня наступного дня карма наздогнала мешканців Іркутська — там винищувач Су-30 впав на житловий будинок у мікрорайоні Ново-Леніно. За попередньою інформацією росЗМІ, винищувач вилітав із авіазаводу, тобто. мав бути справним.

Вибух у житловому кварталі Іркутська

Під час падіння машини постраждав двоповерховий приватний будинок, там виникла пожежа. Також стало відомо про загибель двох пілотів судна. Проте про жертв серед мирного населення нічого не відомо. Також ніхто не повідомляє, чи ніс літак боєзапас.

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім вже потролив росіян, написавши в соцмережі, що тепер слідчі з особливо важливих справ слідчого відділу слідчого комітету рф мають об'єднати кримінальні справи за фактами дискредитації всіх країн з Єйська та Іркутська щодо зловмисників, які побудували і прийняли в експлуатацію по дорозі авіації вкс рф.

Нагадаємо, лише 17 жовтня у Єйську впав літак СУ-34. Тоді інцидент спричинив масштабну пожежу та вигоряння 15 квартир. Вогнем виявилося охоплено близько двох тисяч квадратних метрів. Жертвами стали щонайменше 13 мешканців будинку, у тому числі троє дітей.

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