Росіяни продовжують завдавати ударів по Україні. Загалом за добу, окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА „Shahed-136“», — повідомили у штабі.

Українські ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс росіян.

«За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 — поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ „Ураган“ ворога разом з бойовими розрахунками», — йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ.

Також там зазначили, що російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян.

«На Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження. Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого „дружнього вогню“ між підрозділами противника», — повідомили у Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Інституті вивчення війни заявили, що прикривати свій відступ з Херсона росіяни доручили недосвідченим мобілізованим, це загрожує розгромом.

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