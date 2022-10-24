Будуть важливі зміни у житті: гороскоп від Анжели Перл на 24 жовтня

Передостанній понеділок жовтня несе для представників деяких знаків зодіаку важливі зміни у житті, впевнена астрологиня з українським корінням Анжела Перл.

Водночас вона рекомендує сьогодні краще виключити зі своїх дій подолання перепон, ухвалення доленосних рішень, пише інформаційний ресурс rsute.

Овен

Цього дня даному знаку варто звернути свою увагу на власне здоров'я, яке потребуватиме захисту та підтримки. Настав час подбати про імунітет та не допустити ускладнень, які обов'язково будуть, якщо не вжити профілактичних заходів. Анжела Перл рекомендує заздалегідь провести дії, що очищають.

Телець

У сімейному колі буде не найпозитивніша ситуація, яка призведе до конфліктів з близькими людьми. Перш ніж вступати ув суперечку з родичами, варто вибрати інший шлях і постаратися врегулювати сварку, переключивши увагу в інший бік. Інакше настрій буде зіпсований у всіх, а переможців не виявиться.

Близнюки

Негативний емоційний стан призведе до небажаних наслідків, причому насамперед для Близнюків. День буде безнадійно зіпсований. Анжела Перл радить зібратися та вибрати для себе іншу реальність. Якщо Близнюки захочуть, то зможуть прожити цей період так, як забажають.

Рак

Не треба бігти у пошуках пригод, варто постаратися прожити цей день максимально спокійно та комфортно. Нехай вони щось пропустять, але надмірна увага до їхньої персони може принести їм несприятливі ситуації. Без потреби не потрібно вкотре показувати свій ніс.

Лев

Благодійність цього дня принесе Левам проблеми. Не треба вдавати з себе добрих самаритян, тому що нічим добрим це для них не закінчиться. Нехай кожен бере тягар відповідальності й несе його до кінця. Левам краще думати про себе та про те, як високопрофесійно виконати свою роботу.

Діва

Не потрібно свої проблеми перекладати на інших, якщо щось не виходить, оточення в цьому не винне. Дівам варто намагатися контролювати свої емоції, щоб не образити близьких людей без вагомих причин. До того ж проблем від їхнього виплеску не зменшиться, а лише додасться.

Терези

Нейтралітет у питаннях — саме те, що необхідно буде Терезам, щоб не виявитися крайніми. Хто б у їхньому оточенні не з'ясовував стосунки і не конфліктував, це не стосується Дів. Краще присвятити час власним проєктам, які потребують їхньої уваги та активності. Можливо, у якихось питаннях доведеться ризикнути, щоб отримати бажане.

Скорпіон

Вдалий час, щоб активно присвятити час реалізації планів. Необхідно повністю перейнятися роботою — і тоді Скорпіони зможуть розраховувати на успіх. Коли думки зайняті справою, залишається мало часу на негативні думки і поганий настрій.

Стрілець

Мріяти не шкідливо, але це може забрати у них багато часу та сил, які краще присвятити реальним питанням. Тільки точні дії допоможуть їм досягти хорошого результату і не опинитися в непередбачуваній ситуації. Є шанс багато де досягти успіху і багато чого зробити, головне — виявити бажання і наполегливість.

Козоріг

Правильна справа допоможе цьому знаку відволіктися від негативних думок, які будуть головною проблемою нездужання. Можна присвятити себе побутовим питанням або будь-яким справам, які потребують уваги Козорогів. Часом на них буде наплив несприятливих думок, але краще гнати їх геть.

Водолій

Представникам цього знака зодіаку варто вибрати для себе інтуїтивний шлях. Водоліям необхідно приготуватися до того, що доля приготувала для них зміни, яких не уникнути. Найкраще бути готовими до змін. Щоб вони не застали їх зненацька.

Риби

Краще знайти час для себе коханих і зайнятися чимось позитивним. Астрологиня радить провести цей період з користю, знайти відповіді на питання, що їх хвилюють, і привести думки до ладу.

Нагадаємо, на думку астрологів, затемнення 25 жовтня змінить життя деяких представників зодіакального кола на краще.

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