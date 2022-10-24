Тіна Кароль розкрила секрет своєї стрункості і показала, що їсть в дорозі

Співачка Тіна Кароль, яка присвятила путіну вірш-прокляття, розкрила секрет своєї стрункості та розповіла, що їсть у дорозі. Навіть у важкій стресовій ситуації, в якій перебувають українці від моменту російського вторгнення в нашу країну, 37-річна артистка дотримується правил корисного харчування і прискіпливо слідкує за своїм раціоном. Про це Тіна розповіла у соцмережах.

Співачка зізналася, що намагається уникати вуглеводів і не дозволяє собі порушувати режим. В дорозі вживає білок, як наприклад — варене куряче яйце. Це допомагає не лише підтримувати фігуру, а й контролювати вікові зміни.

«Це щось про подорож та режим. Ніщо так не губить красу та тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результат age control», — розповіла Тіна Кароль.

Зараз вона задоволена своїм відображенням у дзеркалі, і це вартує того, щоб не дозволяти собі зайвого.

«Так, складно, коли постійні стреси триматись, але складніше дивитись на себе в дзеркало коли там щось, а не ти. Коротше, знайти такий білок — це квест, але приємно потім», — каже співачка.

Раніше Тіна Кароль красномовно послала Собчак за російським кораблем і різко висловилася про українських артистів-перебужчиків.

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