«Ухилитися» не вийде": головний військком Києва про мобілізацію найближчими днями

В Україні 8 місяців триває війна, в країні діє режим воєнного стану та проводяться мобілізаційні заходи. Військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки не лише вдома чи на робочому місці, а й під час рейдів містом. У законі не зазначено конкретне місце, де військовозобов'язаного можуть сповістити про необхідність з'явитися у військкомат.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів.

Полковник зазначив, що під час рейдів з поліцією щодо дотримання вимог комендантської години виявили українців, які порушують вимоги закону щодо військового обов'язку. Серед них були громадяни, які не перебували на військовому обліку, або не приходили до військкоматів після оповіщення.

Максимів уточнив, що після отримання повістки військовозобов'язаний має прибути до центру комплектування для уточнення облікових відомостей.

Якщо є підстави, він може отримати право на відстрочку від призову з мобілізації.

Якщо з'ясовується, що права на відстрочку немає, то обов'язково проводиться медогляд. Залежно від остаточного висновку людина визнається або придатною, або непридатною, або обмежено придатною до військової служби.

Повідомити про призовника телефоном також можливо.

«Повідомити телефоном — таке допускається, але сам призов — це юридична процедура. Це рішення начальника ТЦК, яке оформляється відповідним наказом. Тобто медичний огляд, професійно-психологічний добір та призов», — додав військком.

За ухилення від військової служби під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність до 5 років позбавлення волі.

Максимів зазначив, що сьогодні у ЗСУ є необхідність у доукомплектуванні підрозділів.

«Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках упевнено веде наступальні дії. Звичайно, ми повинні мати велику кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація продовжуватиметься. Це необхідність», — впевнений полковник.

Київський військком вважає, що мобілізаційні заходи будуть проводитись також у 2023 році, щоб українська армія гарантовано мала особовий склад не лише для оборони, а й для наступу.



За його словами, повістку слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з громадян України не підлягає загальній мобілізації.

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