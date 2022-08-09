Монатік пояснив, чому виступав у росії після 2014 року

Український співак Monatik (Дмитро Монатік), який вразив новим антивоєнним кліпом, відверто розповів про першу реакцію на повномасштабне російське вторгнення, бажання піти у ЗСУ та виступи в росії.

В інтерв'ю національного інформаційного марафону «Єдині новини» артист зізнався, що війна застала його в Іспанії. Спочатку він міг повірити у те, що трапилося, дзвонив знайомим в Україні, своїм рідним. Монатік зізнається, що переживав «синдром того, хто вижив», його мучило почуття провини.

«Мене рвало на частини, я дуже багато вів дискусій зі своєю дружиною, адже зараз усі воюють, і я теж мушу їхати. Сім'я завжди була для мене дуже важливим фактором у житті та великим досягненням. Я не знав, як мені бути далі, і дзвонив знайомим військовим, які мені казали: „Так, Дімо, ось тільки тебе з твоїм військовим досвідом тут не вистачало“. Я не боюся сказати правду — я у військовій справі нуль. Думаю, що я точно розгубився б там і питав би, як перезарядити автомат. Я не можу уявити, що я когось вбиваю», — сказав Дмитро.

У перші тижні війни він прощався зі своєю професією. Каже, що займався волонтерством, переправляв знайомим — термоси, спальні мішки, каремати… А потім приєднався до благодійних концертів, де збирають кошти для України.

За словами Монатіка, вони з дружиною Іриною та синами мріють швидше повернутися до України. Навіть дітей не оформляли до школи та до садка за кордоном.

Одну зі своїх пісень Монатік присвятив тим російським мовчунам, які зайняли вичікувальну позицію, доки ракети вбивають мирних українців, дітей. Говорить, не може зрозуміти артистів, які підтримують війну.

За словами Монатіка, війна багато змінила в українцях, і в ньому зокрема. Якщо раніше артисти прагнули увірватися в російський шоу-бізнес, виступали там, то після 2014 року багато хто зробив правильні висновки. А зараз усі маски зняті.

Дмитро не приховує, що й сам виступав у росії після 2014 року. Запевняє, що мотивацією були не гроші.

«Коли я починав, переїхав до Києва у 2008 році, це був інший шоу-бізнес та інші правила. І відчувалося, що до 2014 року, поки пісня не стане популярною у росії, вона в Україні не так сильно грає. У 2014-му, після Революції гідності все почало змінюватися, але все одно звучали їхні хіти. Але вже й наші пісні тут краще сприймалися, краще їх брало радіо», — розповів Монатік.

Він додав, що після 2015 року не виступав у росії.

«Я прийняв рішення не виступати в рф на корпоративах, преміях. Потрібно розуміти, що там великий ринок, інші заробітки. У цьому є якась спокуса, тому що всі завжди хочуть більше і більше. Так ми, люди, влаштовані — коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але ніколи моїм мотиватором не були гроші. Мене мотивували творчість і люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли. Тому я класно розвивав себе тут», — пояснив співак.

Нагадаємо, Дмитро Монатік повернувся до України та виступив у столичному метро. На концерті українських артистів у Казахстані, де виступили Монатік, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, у глядачів відбирали українську символіку.

А співак Сергій Бабкін заявив в інтерв'ю, що поки що не бачить сенсу повертатися в Україну.

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