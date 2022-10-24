Jerry Heil розповіла про своє кохання

До України після пів року відсутності повернулася популярна співачка Jerry Heil. Виконавиця наразі перебуває на навчанні у США і говорить, що приїзд додому подарував стан спокою.

«Було відчуття, що я нарешті повернулась у реальність, — сказала дівчина в програмі „Сніданок. Вихідний“ (ТЕТ). — Бо весь час, поки мене не було, я перебувала наче уві сні. Все було якимось нереальним та пластмасовим. І тут я повертаюсь — і ніби прокинулась. Я твердо стою на землі, попри повітряну тривогу, у мене відбулось певне злиття з навколишнім середовищем і дуже спокійно стало на душі».

Співачка повернулась додому на своє 27-річчя, де на честь її приїзду вдома зібралась уся родина. Jerry Heil розповіла, що родичі, вітаючи, бажали знайти їй свою другу половинку. Дівчина зізналась, що хоче зустріти своє кохання саме в Україні.

Окрім дня народження, співачка повернулась в Україну і для того, аби дати тут концерт, де на сцену вперше вийде дуетом разом із мамою — Людмилою Шемаєвою. До речі Jerry Heil у майбутньому планує створити ще композиції для мами та вже активно над цим працює.

Розповідаючи про своє навчання у Бостоні співачка зізналась, чому відправилась здобувати освіту за океан.

«Я пішла туди навчатись, бо у нас немає спеціальності film scoring — написання музики до кінофільмів, — сказала виконавиця. — Це була давня мрія впродовж усього мого життя. Пам’ятаю, що коли обирала собі спеціальність, то думала, що я хочу: співати або бути композитором. І в результаті обрала навчання на хорового диригента. А сюди я пішла конкретно туди, чим горю».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Jerry Heil створила актуальний кавер на «Вовчицю» Олега Винника.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram