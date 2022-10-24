«Не залишайте маску на обличчі занадто довго»: косметолог розповіла як за їх допомогою покращити стан шкіри

Косметична маска — це чудовий засіб для догляду за шкірою, її живлення, зволоження та омолодження. Адже вона містить поживні, відновлюючі, зволожуючі речовини та вітаміни. Про їхню користь і яку слід підібрати до свого типу обличчя, розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці косметологиня Інна Прилуцька.

«Маски для обличчя містять більше активних речовин, ніж інші засоби, тому при правильно підібраному догляді та регулярному використанні масок можна глибоко очистити шкіру від забруднень, зменшити запальний процес, почервоніння, відлущити відмерлий епідерміс шкіри, що робить шкіру гладенькою та попереджає закупорку пор, зволожити, пом'якшити та освітлити шкіру. Особисто я обожнюю косметичні маски за їх властивість швидко реанімувати шкіру та привести її до гарного стану».

За словами косметолога, в її арсеналі є декілька видів масок, які вона використовує залежно від стану своєї шкіри.

«Саліцилова маска глибоко очищає шкіру, відлущує, попереджає закупорку пор. Маска для зони навколо очей зволожує, живить, виражений ліфтинг ефект. Живильна маска з гарбузом збагачена вітамінами, чудово зволожує та живить шкіру, відновлює її захисні властивості.

Для збільшення ефективності маски потрібно перед нанесенням очистити обличчя за допомогою ніжного засобу для вмивання; обирайте маску для обличчя, яка відповідає вашому типу шкіри. Якщо у вас жирна або схильна до вугрів шкіра, виберіть безмасляну маску, яка не провокуватиме закупорки пор. Змийте маску водою кімнатної температури, нанесіть крем після маски".

Не варто користуватись маскою, якщо ви відчуваєте від неї подразнення чи алергічну реакцію. «Застосовуйте маску згідно з інструкцією чи рекомендацією косметолога, не варто використовувати її щодня. Не залишайте маску на обличчі занадто довго (понад 30 хвилин) — це може подразнити шкіру».

Нагадаємо про поради косметолога щодо догляду за шкірою під час війни.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram