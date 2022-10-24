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«Рідні будуть вражені таким смачним обідом»: готуємо цепеліни із м’ясом

22:00 24 жовтня 2022
цепеліни

Не так давно ми радили приготувати знаменитий французький цибулевий суп, аж ось тепер рекомендуємо популярну литовську страву. Цепеліни — це дуже незвична національна литовська страва з найпростіших бюджетних інгредієнтів. За словами кулінарки Оксани Гитиряк, рецепт надзвичайно легкий, а смак неймовірний!

Інгредієнти:

  • Картопля — 1 кг
  • Яйця — 2 шт.
  • Пучок кропу
  • Фарш (свинина наполовину із курятиною або індичатиною)
  • Цибуля — 1 шт.
  • Борошно — 400 г

Приготування:

«Картоплю відварити у підсоленій воді, пом’яти, додати яйця і дрібно порізаний кріп. Добре вимішати і поступово додавати борошно. Вимісити тісто, сформувати ковбаску і порізати на частинки. У мене вийшло 24 шт. Сформувати кульки.

Цибулю дрібно порізати і обсмажити на олії до золотистого кольору, додати фарш. Посолити, поперчити. Обсмажити до готовності фарш. Кульки тіста розкотати й в середину покласти фарш, заліпити як вареник. Сформувати пиріжок. Воду закип’ятити та вкинути «пиріжки», коли підіймуться на поверхню, ще 3−4 хв проварити. Подавати із підсмаженою цибулькою та сметаною".

Нагадаємо про список з 5 продуктів, які підіймають тиск при щоденному вживанні.

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