У двох районах Санкт-Петербурга на жителів біля під'їздів чекали поліцейські, співробітники військкомату та чиновники з повістками. Городяни охрестили це «облавами». Тим, хто не хоче мобілізуватись, пропонують «змінювати стать та йти до іншої категорії». Про це російському виданню «Фонтанка» заявив голова Калінінського району Сергій Петриченко.

«Ми повинні повністю відновити весь військовий облік і зібрати всі дані на жителів району чоловічої статі. Якщо людина не чоловічої статі, вона може про це заявити, змінити стать і перейти в іншу категорію або вжити інших заходів. Військкоматам потрібно відновити конкретні відомості на теперішній час, щоб зрозуміти, направляти повістку чи ні. Але надсилається повістка, громадянин її отримує і кидає в сміттєвий бак. А ми маємо встановити: де цей громадянин, скільки в нього дітей, чи є у нього захворювання, чи проходив він навчання, можливо, у нього є бронь або він став айтішником, або є працівником оборонної галузі. Необхідна актуалізація інформації. Позавчора вийшли на вручення повісток на дорозі, а молодий чоловік 26 років, споживши сильнодіючі речовини, бігав по 10-му поверху і намагався з нього скинутися. Співробітники поліції, оскільки він був у неадекватному стані, одягли на нього кайданки, доправили у відділ і викликали бригаду швидкої допомоги. Його відкачали. Натомість у нас у соцмережах з'явилися коментарі, що людей насильно тягли до військкомату. Чоловік повинен захищати територію. А все перевернулося з ніг на голову і всі бояться».

Журналіст навів рашистському чиновнику приклади, як повістки отримували навіть родичі мертвих. На це той теж знайшов виправдання: «У нас була пандемія, люди вмирали, але відомостей про це родичі не надіслали. Бували такі випадки, ми вибачалися».

Там часом в Україні Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни.

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