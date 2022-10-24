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Події

Окупанти тримають херсонських та мелітопольських дітей в таборах Євпаторії та кажуть, що додому вони не повернуться, — ЗМІ

20:15 24 жовтня 2022
дитина з лялькою

Пропаганда окупантів продовжує експлуатувати тематику дітей із захоплених агресорами районів Запорізької та Херсонської областей. Їх силоміць під виглядом «евакуації» вивезли до окупованої рашистами Євпаторії.

«Ще раніше нам було відомо про розміщення цих дітей, без їхніх родичів, у контрольованих окупантами трьох євпаторійських таборах, а тепер їхня кількість зросла до п’яти, це «Дружба», «Мрія», «Променистий», «Чайка» та «Здравниця». При цьому дітей вивозили на так зване «оздоровлення», і родичам заявлялося, що це начебто на «пару тижнів», тепер дітям повідомили, що ніхто їх з окупованого Криму не повертатиме і що їм «треба йти тут до школи», — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Для придушення очевидних протестних настроїв дітей загарбники терміново відправили до Євпаторії із Севастополя сорок «вожатих», переважно з окупаційних каральних структур, а також фейкових «козаків» та «ополченців».

При цьому, як повідомляють експерти, фейкові «парламентарії» володимир бобков та сергій трофімов влаштували собі «селфі-шоу» на тлі вкрадених дітей, роздаючи їм зошити та «російські підручники». Та насправді, констатують вони, діти перебувають у неопалюваних «здравницях» без нормального харчування, без теплого одягу та взуття. Та навіть родичів до них не пускають.

Раніше «ФАКТИ» писали, що путінські військові затримують та депортують сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей, у віддалені російські регіони. Чиновники росії називають вивезення дітей з території України «евакуацією».

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