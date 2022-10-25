Окупанти «евакуюються» з Херсона: зросла кількість випадків мародерства та пограбувань місцевих жителів, — Генштаб

До двох ворожих гелікоптерів, які за добу, що минула, збили українські підрозділи, додалися ще один гвинтокрил Ка-52 «Алігатор», бомбардувальник Су-24М, два БпЛА «Орлан-10» та БпЛА Shahed-131.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Українська авіація завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію «Зоопарк» та 2 інших важливих об’єкти противника.

Окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.

За наявною у Генштабу інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи РОА мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

«Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. В населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб», — йдеться у повідомленні.

Раніше експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) називали Нову Каховку ключем до звільнення Херсона та зазначали, що ЗСУ не хочуть ані штурмувати, ані бомбити власне місто, а намагатимуться змусити ворога його покинути.

Фото Генштабу ЗСУ

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