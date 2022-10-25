Аналізуючи недавнє інтерв'ю очільника ГУР Кирила Буданова «Українській правді», експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що «приєднання» до росії чотирьох областей України 30 вересня спровокувало розкол у кремлі.

В ISW вважають, що розкол, ймовірно, посилюватиметься у міру того, як Україна звільнятиме свої території. Буданов стверджував, що кремлівські еліти значною мірою не підтримали рішення путіна анексувати Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області до того, як на цих територіях країна-агресор повністю закріпилася. Тож багато офіційних осіб у рф контактували із західними колегами, відзначаючи свою незацікавленість у продовженні війни в Україні.

В Інституті вивчення війни вважають, що заява Буданова узгоджується інформацією на Заході про пряму критику путіна в кремлі на початку жовтня. Про це писали і Telegram-канали, пов'язані з групою Вагнера.

«Фінансист групи „Вагнер“ Євген Пригожин з того часу постійно посилається на розкол у кремлі, навіть прямо заявляючи, що він є частиною фракції „війна до перемоги“. пригожин продовжує накопичувати владу та створює паралельну зс рф війскову структуру, яка може створювати загрозу для правління путіна — принаймні, в інформаційному просторі», — стверджують експерти і додають, що військові блогери заявляли, що пригожин спонсорує формування вагнерівського добровольчого батальйону, завербованого російським військовим злочинцем і колишнім офіцером фсб Ігорем Гіркіним — затятим критиком російського вищого військового керівництва. Така співпраця, припускають в Інституті вивчення війни, робить великий націоналістичний електорат доступним для пригожина на підтримку його максималістських цілей у війні в Україні.

До цього становище пригожина дозволяє йому розширювати свій електорат у росії, на відміну опального російського вищого командування. Він може вільно рекламувати себе і свої сили, критикуючи кремлівських чиновників або зс рф.

В ISW припускають, що зараз господар кремля залежить від вагнерівців у Бахмуті та, можливо, намагається утихомирити пригожина навіть не дивлячись на те, що останній «підриває звичайну російську армію», критикуючи її.

«Пригожин, мабуть, дистанціювався від свого колеги-силовика, чеченського лідера рамзана кадирова, після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування 1 жовтня привернула велику увагу. Цей риторичний зсув може вказувати на те, що кадиров втрачає вплив і статус, а також може боятися втратити контроль над Чеченською Республікою на тлі зростаюче несхвалення чеченською громадськістю його вимог на підтримку війни путіна», — йдеться у звіті.

Раніше засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, посилаючись на свої джерела в російських спецслужбах, заявляє, що в росії готують змову та зміну керівництва силових структур. Їх можуть очолити кадиров, пригожин та командувач російськими військами в Україні генерал суровікін.

А російський опозиціонер Михайло Ходорковський називав «небезпечним для путіна» формування в росії альянсу між командувачем Національної гвардії Віктором Золотовим, пригожиним, кадировим і, можливо, банківським магнатом Юрієм Ковальчуком.

Фото з мережі

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