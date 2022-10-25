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Суспільство та люди

Україні вдалося повернути тіла ще 25 загиблих захисників

12:30 25 жовтня 2022
Свічка

Україна продовжує повертати тіла загиблих воїнів. Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — повідомили у міністерстві.

Як писали «ФАКТИ», Україна продовжує також звільняти полонених громадян. Нещодавно під час одного з обмінів звільнили з полону 108 українських жінок.

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