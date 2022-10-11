«Повернули тих, хто був у самому пеклі»: Україні передано тіла ще 62 загиблих воїнів

Україні вдалося повернути тіла ще 62-х полеглих героїв, у тому числі й тих, хто перебував у Оленівці, де росіяни вчинили теракт, вдаривши по колонії.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, переговори були надважкими.

«Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!» — наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.



В областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.



У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896−04−21.



Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792−01−26.

Нагадаємо, що у серпні вдалося повернула тіла 19 полеглих захисників України.

Фото Pixabay



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