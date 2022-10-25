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Окупанти розстріляли цивільний автомобіль на блокпосту під Херсоном: двоє вбитих, поранено дитину

13:03 25 жовтня 2022
Розстріл авто

Російські окупанти продовжують чинити звірства в Україні. Загарбники розстріляли автомобіль мирних мешканців під Херсоном. Про це йдеться у повідомленні олешківського міського голови Рищука Євгена.

«Асвабадітєлі відчувають, що підгорає і дуже нервують. Саме тому стріляють у всіх хто, на їхню думку, несе їм загрозу. Вчора в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів) — осколкові поранення. Двоє загиблих — один помер на місті, друга на операційному столі. Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», це далеко не перший випадок розстрілу цивільного авто з дітьми росіянами. Нещодавно на Харківщині була розстріляна колона авто, де їхало багато дітей.

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Окупанти розстріляли цивільний автомобіль на блокпосту під Херсоном: двоє вбитих, поранено дитину

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