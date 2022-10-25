У день сонячного затемнення трьом знакам зодіаку варто виявити стриманість: гороскоп на 25 жовтня 2022 року

У вівторок, 25 жовтня, розпочнеться сонячне затемнення, що відкриватиме коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада. Астрологи рекомендують сьогодні не форсувати події — все має текти природно. Не варто починати нові проекти, оскільки вони не дадуть бажаного результату. 25 жовтня поспіх не доречний, краще набратися сил перед новими звершеннями. Перша половина дня обіцяє бути вдалою для спілкування, нових знайомств, у тому числі романтичних, а також для роботи над собою. Увечері ймовірні емоційні струси, а зайва категоричність може призвести до конфліктів.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на цей день пропонує slovofraza.com.

Овен

Чоловікам-Овнам, щоб уникнути неприємностей, не варто піддаватися своїм пристрастям. Ваше вміння аналізувати як свою поведінку, так і поведінку партнера, допоможе уникнути непорозумінь. Жінкам-Овнам слід звернути увагу на своє самопочуття. Дотримуйтесь дієти, відмовтеся від жирної їжі, можете поголодати. Хороший день для лікування методами народної медицини.

Телець

Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці, проте ймовірне погіршення самопочуття або неприємна звістка вимагатиме від вас великої зібраності. Можливі ускладнення у відносинах із близькою людиною. Не слід квапити події чи переривати дипломатичні відносини — пустіть все на самоплив, інтуїція підкаже потрібне рішення. Протипоказана тваринна їжа. Сон, що приснився, тлумачте навпаки.

Близнюки

Сприятливий день. Пройде під знаком милосердя, любові та прощення. Хороший день для заняття спортом, фізичних вправ, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. У другій половині дня можливі несподівані повідомлення.

Рак

День отримання потаємних знань, розуміння істин і духовного очищення. Сьогодні жінки-Раки опиняться в центрі уваги шанувальників, дехто з яких у майбутньому допоможе їм зробити кар'єру або досятги визнання. На чоловіків-Раків чекає втілення найбільш сильних та честолюбних бажань. Схоже, незабаром почнуть здійснюватись давні плани. Життєва енергія позитивно вплине на ваше особисте життя, проте не виключено, що зайва практичність і серйозність намірів завадять романтичному прояву почуттів.

Лев

Зірки рекомендують у цей день поводитися стриманіше, ніж завжди. Ще один цикл вашої життєвої активності буде відзначений почуттям відстороненості від зовнішньої метушні. Це дозволить вам багато чого переоцінити і обміркувати ситуацію. Цілком можливо, що ви трохи занедужаєте. Не рекомендується важка фізична праця. Комфортно ви почуватиметися лише у колі друзів чи домашніх.

Діва

Клопоти та турботи захоплять вас цілком. Приділіть велику увагу близькій людині та дітям. За можливості утримайтеся від важкої їжі та зловживання міцними спиртними напоями. Надмірність в їжі згубно позначиться на самопочутті.

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Терези

Гармонія та повне порозуміння. Є шанс залагодити давні конфлікти та визначитися із подальшими планами. Все тихо та спокійно: так і занудьгувати недовго. Знайдіть спільне заняття: це зміцнить відносини з партнером.

Скорпіон

Не давайте обіцянок, яких не зможете виконати. А якщо взяли на себе зобов'язання — виконуйте. Можна робити великі покупки, але підходьте до цього з повною відповідальністю.

Стрілець

Цілком ймовірно, що на жінок-Стрільців чекає нове короткочасне захоплення. У зв'язку з цим не виключені зміни в особистому житті. Чоловікам-Стрільцям доведеться активно обстоювати свої життєві принципи, авторитет чи погляди, інакше перебіг подій зміниться не на їхню користь.

Козеріг

Займіться зміцненням імунітету, підвищенням енергетичного потенціалу. Комусь підійде фітнес, комусь східні практики. Але розраховувати, що самопочуття стабілізується самотужки, не варто.

Водолій

Є шанс вирішити серйозну сімейну проблему, залагодити давній конфлікт. Обговорюйте все, що вас непокоїть, і прийдете до компромісу. Можна впритул зайнятися житловим питанням: розширити площу, розміняти квартиру чи з'їхатися з родичами — залежно від потреб сім'ї.

Риби

Зірки рекомендують жінкам-Рибам стримати схильність до екстравагантних вчинків — бажання швидкого успіху загрожує нервовим зривом. Чоловіки-Риби повинні приділити більше уваги близькій людині чи дітям. Ви зможете вирішити всі питання мирно, не вдаючись до підвищеного тону чи сили авторитету.

Про те, що чекає на знаки зодіаку цього тижня, читайте у матеріалі «Овни матиме три дні для вдалих покупок, а від Левів може відвернутися успіх: фінансовий гороскоп на 24 — 30 жовтня 2022 року».

Фото Pixabay

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