Українських біженців попросили перезимувати за кордоном

Мільйони українців, які рятуються від війни, поїхали за кордон. На тлі атак росіян, які знищують критичну інфраструктуру країни та житлові будинки, у Євросоюзі ухвалили рішення продовжити базовий захист для українських біженців до весни 2024 року.

Тих, хто виїхав з країни, просять поки що залишатися за кордоном, особливо з урахуванням зими, яка обіцяє бути найважчою в історії України, пише «Інформатор».

«Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія. Не треба цього робити. Якщо є можливість — залишитися, поки перезимувати за кордоном», — заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Раніше підкарпатська воєводи Ева Леніарт заявляла, що цієї зими до Польщі, яка прийняла у себе левову частку українських біженців, можуть приїхати півмільйона чи навіть 800 тисяч українців.

Фото Pixabay

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