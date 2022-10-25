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Малозабезпеченим українцям роз'яснили, чому підвищення прожиткового мінімуму — це погано

15:07 25 жовтня 2022
Прожитковий мінімум

Найбільшу вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які найбільше потребують допомоги. Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону.

За її словами, прожитковий мінімум прив’язаний до значної кількості виплат і тому його підвищення відчувають передусім громадяни з хорошим фінансовим станом.

«На жаль, прожитковий мінімум сьогодні в Україні не виконує своєї ключової ролі — показника доходів. Скільки родина має отримувати для того, аби безбідно жити. І це є глобальна проблема. І причина цієї проблеми — це те, що протягом незалежності України до прожиткового мінімуму прив'язали дуже багато виплат. І таким чином, коли ми рухаємо прожитковий мінімум, на жаль, дуже часто ми опиняємось в ситуації, коли найбільшу вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які найбільше потребують допомоги від держави, а ті якраз, що мають хороший фінансовий стан», — заявила вона.

Марчак зазначила, що, хоча наступного року підвищення прожиткового мінімуму не планується, загальний рівень підвищення буде, адже чергове зростання відбудеться в грудні 2022 року та збережеться на весь 2023 рік.

Як писали «ФАКТИ», в Україні пропонують мінімальну зарплату, до якої прив'язані соцвиплати та розмір деяких податків та внесків, не підвищувати у 2023 році.

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