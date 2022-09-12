Чому прожитковий рівень виріс, а пенсія залишилася на колишньому рівні: названо можливу причину

У деяких українських пенсіонерів підвищення прожиткового мінімуму, який з 1 липня зріс з 1934 до 2027 гривень, не позначилося на розмірі пенсії. Чому таке відбувається?

Таке питанням ставить 70-річна пенсіонерка з Одеси, яка має стаж 28 років та 3 місяці, середньомісячний заробіток — 5733,79 гривні, пенсію 2147 гривень. Така сама сума залишилася й після 1 липня (після підвищення прожиткового мінімуму).

Кожен випадок є індивідуальним, зазначає юрист Сергій Коробкін у публікації «НаПенсії».

За його розрахунками:

Пенсія з 1 березня 2022 року становила 2147,67 гривні, у тому числі:

- основний розмір пенсії — 1619,80 гривні (5733,79×0,2825);

- доплата до прожиткового мінімуму (до 1934 гривень) — 314,20 гривні;

- доплата за 8 років наднормативного стажу (1619,80×8%) — 129,58 гривні;

- розмір індексації — 84,09 гривні.

Коробкін зазначає, що збільшення прожиткового мінімуму з 1 липня на 93 гривні (до 2027 грн) однозначно мало б позначитися на розмірі пенсії одеситки.

Він показав наочно, як мали змінитися її складові:

- основний розмір пенсії (не змінюється) — 1619,80 гривні;

- доплата до прожиткового мінімуму (до 2027 гривень — збільшується на 93 гривні) — 407,20 гривні;

- доплата за 8 років наднормативного стажу (не змінюється) — 129,58 гривні;

- розмір індексації (не змінюється) — 84,09 гривні.

Якщо пенсіонер не працює, то зростання пенсії з 1 липня має становити в цьому випадку 93 гривні, як і зростання самого прожиткового мінімуму. У деяких випадках індексація при перерахунку зникає. Чому цього не сталося, можуть сказати лише у Пенсійному фонді з документів у пенсійній справі.

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