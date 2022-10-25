Родичам загиблих в Україні найманців з Туркменістану повідомляють, що ті померли від коронавірусу

Виявляється, росіяни вербують на війну уродженців середньоазіатських країн не тільки серед заробітчан на росії — хоча іноді це вилазить боком і самим росіянам. Не менше ніж півтисячі найманців, завербованих у Туркменістані, заслані в Україну воювати за путінський режим, повідомив один з лідерів туркменської опозиції Мурад Курбанов. Він змушений проживати у Франції, де нині проводить проукраїнські акції, але має надійні джерела інформації на батьківщині.

За інформацією його джерел, «вагнерівці» за сприяння місцевої влади набирають гарматне мʼясо у туркменських тюрмах: «Достовірно відомо, що не менше 500 російськомовних „контрактників“ з тюрем відправили до москви. Там їм видали паспорти рф та повели 10-денну підготовку, після чого всіх відправили воювати проти України», — повідомляє Курбанов. За його словами, ця інформація підтверджується також і словами одного із завербованих, що наразі вже лікується після поранення. Стимулом іти на війну є зняття судимості, російське громадянство та обіцянка заробити тисячу доларів. Такі ж самі умови (окрім зняття судимості) «вагнерівські» вербувальники пропонують і для вільних громадян цієї країни, яких вербують в найбільш депресивних регіонах, де безробіття сягає 60%, а зарплатня у 20 доларів — недосяжна.

Про найманців із туркменських тюрем широкому загалу стало відомо, коли їх родичам почали повідомляти про «раптову смерть» ув’язнених. «Співробітники нацбезпеки приходять додому до загиблих і повідомляють, що їхній родич помер в колонії від коронавірусу. Демонструють відео захоронення якихось тіл у пластикових мішках на начебто спеціальному кладовищі для померлих від інфекції. Повідомляють, що транспортувати тіла заборонено, щоб запобігти зараженню», — пише Курбанов. Очевидці повідомляють, що іноді видно, як з пакетів стирчать палки та інше сміття.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що у разі загрози «вагнерівці» здаються у полон без вагань.

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